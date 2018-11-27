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Пилот в Австралии крепко заснул за штурвалом

27 Ноября 2018 в 16:59
Пилот в Австралии крепко заснул за штурвалом

Пилот одной из австралийских авиакомпаний уснул за штурвалом. Разбудить мужчину не смогли ни диспетчер, ни система оповещения самолета. Проснулся пилот лишь когда воздушное судно пролетело пункт назначения на 50 километров.

В результате самолет вынужден был приземлиться в другом аэропорту, сообщает сайт ТВ Центр.

Из-за инцидента летчик временно отстранен от полетов, пишут «Дни.ру». все обстоятельства происшествия сейчас выясняет национальное бюро безопасности на транспорте.

Ранее в московском аэропорту «Шереметьево» мужчина попал под взлетающий самолет. Ответственность за случившееся несут службы аэропорта, а также полиция, - заявил в эфире НСН бывший военный лётчик, а ныне пилот гражданской авиации Виталий Соколовский.

 

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