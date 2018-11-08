Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-8 под Тверью

Пилот вертолета Ми-8 погиб, получив смертельные ранения, во время жесткой посадки в Тверской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия. Машина серьёзно повреждена. Еще три человека, которые находились в вертолете, получили травмы.

Как стало известно ранее, вертолет проверял с воздуха состояние газопровода компании «Транснефть». Как отмечает RT , после жёсткой посадки в Жарковском районе Тверской области в кабине был зажат бортмеханик.

Сегодня же, как сообщала НСН, вынужденную посадку в Архангельской области совершил самолёт Ан-2 с 11 пассажирами. Экипажу пришлось сажать кукурузник прямо в лесу из-за обледенения корпуса машины. Несколько человек получили травмы, никто не погиб.