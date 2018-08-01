ПФР повысил пенсии работающим пенсионерам

Пенсии работающих пенсионеров будут увеличены с 1 августа, сообщает ТАСС. Изменения коснутся тех пенсионеров, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году. Максимальная прибавка составит 235 рублей, пишет «Газета.ру».

В ПФР отмечают, что для перерасчёта пенсии не нужно обращаться в организацию, в пенсионном фонде сделают его автоматически. Размер пенсии будет рассчитываться у каждого индивидуально, исходя их количества накопленных баллов, пишет «Свободная пресса».

Напомним, что индексация пенсий работающим пенсионерам заморожена, начиная с 2016 года. Корректировка пенсий этой категории граждан происходит ежегодно в августе. По данным на 2018 года в России около 9 миллионов работающих пенсионеров.