Певица Машидат Омарасхабова ранена в Махачкале

Полиция Махачкалы ищет неизвестного мужчину, который ранил из огнестрельного оружия певицу Машидат Омарасхабову. Об этом сообщил журналистам представитель ГУ МВД по республике.

По данным следствия, в Омарасхабову выстрелили во дворе ее дома в ночь на 25 ноября. Путя попала Машидат в живот. Артистку экстренно госпитализировали и прооперировали. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Артистка лежит в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Ранее появлялась информация, что в нападении на певицу подозревается ее бывший муж – экс-депутат Народного собрания Дагестана. Эти сведения опровергли в республиканском ГУ МВД.

Машидат Омарасхабова (настоящая фамилия Шамхалова) является заслуженной артисткой Республики Дагестан, работает в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы, пишет ТАСС.