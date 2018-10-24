Певица Лобода попала в больницу после обморока на репетиции

Поводом для госпитализации певицы Светланы Лободы стала обструкция почки. Об этом сообщила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова. По ее словам, накануне вечером Светлана была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки. «Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание», - цитирует
Бурлакову RT.
Напомним, не так давно Лобода стала мамой второй раз, однако уже приступила к репетициям и дает концерты.
Ранее выяснилось, что девушкой, перекрывшей движение на нескольких полосах МКАД ради клипа, оказалась женой депутата городского поселения Щёлково Алексея Яковлева. В интервью НСН
он признался, что он остался крайне недоволен инцидентом
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