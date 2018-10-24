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Певица Лобода попала в больницу после обморока на репетиции

24 Октября 2018 в 09:53
Певица Лобода попала в больницу после обморока на репетиции
Поводом для госпитализации певицы Светланы Лободы стала обструкция почки. Об этом сообщила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова. По ее словам, накануне вечером Светлана была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки. «Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание», - цитирует Бурлакову RT.

Напомним, не так давно Лобода стала мамой второй раз, однако уже приступила к репетициям и дает концерты.

Ранее выяснилось, что девушкой, перекрывшей движение на нескольких полосах МКАД ради клипа, оказалась женой депутата городского поселения Щёлково Алексея Яковлева. В интервью НСН он признался, что он остался крайне недоволен инцидентом.

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