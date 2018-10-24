Певица Лобода попала в больницу после обморока на репетиции

Поводом для госпитализации певицы Светланы Лободы стала обструкция почки. Об этом сообщила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова. По ее словам, накануне вечером Светлана была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки. «Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание», - цитирует Бурлакову RT.

Напомним, не так давно Лобода стала мамой второй раз, однако уже приступила к репетициям и дает концерты.