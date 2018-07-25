Певец Влад Топалов решил жениться на телеведущей

Певец Влад Топалов предложил руку и сердце Регине Тодоренко – телеведущей, которая получила известность по шоу «Орел и решка». Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня» , предложение и ответ стали всеобщим достоянием в социальных сетях.

Сначала Топалов опубликовал фото с возлюбленной, на безымянном пальце которой красовалось кольцо, и подписал: «Согласна?». Вскоре аналогичное изображение выложила сама телеведущая с подписью «Согласна».

Пару уже начали поздравлять звёзды российской музыкальной сцены.