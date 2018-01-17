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Певца Криса Кельми избили и приковали к кровати буддисты

17 Января 2018 в 18:27
Певца Криса Кельми избили и приковали к кровати буддисты

Российский певец Крис Кельми пожаловался на избиение со стороны «буддийских религиозных фанатиков». Об этом артист рассказал в интервью изданию «Собеседник».

По словам Кельми, он проходил в Таиланде курс лечения от алкоголизма.

 «Я пошел плавать в бассейне, а когда выходил из воды, они меня взяли за руки, положили на асфальт и начали избивать. Потом вообще наручниками приковали к кровати. А все произошло потому, что они поняли, что я православный. Левый наручник я сломал, а правый не смог», — поделился Кельми, добавив, что после произошедшего его перевели в другую палату.

Певец отметил, что планирует вернуться в Таиланд для продолжения курса лечения.

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