Певца Эмина хотят услышать в США

Спецпрокурор Роберт Мюллер хочет допросить певца Эмина Агаларова, сообщила адвокат Скотт Балбер, передает «Фонтанка».

Мюллера интересуют подробности встречи в «Trump Tower» 9 июня 2016 года. Агаларов принимал участие в организации встречи между сыном Дональда Трампа и российским адвокатом Натальей Весельницкой, которую в США считают «близкой к Кремлю». Встреча проходила в разгар предвыборной кампании Трампа.

Emin (настоящее имя Эмин Араз оглы Агаларов) — российский певец и музыкант азербайджанского происхождения, автор песен, предприниматель, первый вице-президент группы компаний «Crocus Group», Народный артист Азербайджанской Республики (2018), заслуженный артист республики Адыгеи (2018).