Пятница
03 августа
USD 63.14
EUR 73.42
Горячие новости

Певца Эмина хотят услышать в США

2 Августа 2018 в 23:08
Певца Эмина хотят услышать в США

Спецпрокурор Роберт Мюллер хочет допросить певца Эмина Агаларова, сообщила адвокат Скотт Балбер, передает «Фонтанка».   

Мюллера интересуют подробности встречи в «Trump Tower» 9 июня 2016 года. Агаларов принимал участие в организации встречи между сыном Дональда Трампа и российским адвокатом Натальей Весельницкой, которую в США считают «близкой к Кремлю». Встреча проходила в разгар предвыборной кампании Трампа. 

Emin (настоящее имя Эмин Араз оглы Агаларов) — российский певец и музыкант азербайджанского происхождения, автор песен, предприниматель, первый вице-президент группы компаний «Crocus Group», Народный артист Азербайджанской Республики (2018), заслуженный артист республики Адыгеи (2018).

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.