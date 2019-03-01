Петросян сдаёт квартиру вместе со Степаненко

Юморист Евгений Петросян выставил для аренды свою элитную квартиру в Зачатьевском переулке в центре Москвы вместе с бывшей женой Еленой Степаненко, которая отказывается съезжать. Об этом рассказал «Комсомольской правде» адвокат Народного артиста РСФСР Сергей Жорин.

Как пояснил представитель интересов артиста, в результате длительного бракоразводного процесса все счета Петросяна и Степаненко были заморожены. Юморист, в условиях нехватки средств, принял решение сдать жильё. Как передаёт Ura.ru , вырученные средства должны пойти на оплату коммунальных расходов и на жизнь самой Степаненко. В свою очередь Дни.ру отмечают, что коммунальные счета за эту квартиру составляют в месяц около 300 тысяч рублей.

Брак Петросяна и Степаненко был расторгнут судом 16 ноября 2018 года. Процесс раздела имущества проходит отдельно.