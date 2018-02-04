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«Петр Мальдивский в железных памперсах». Саакашвили обвинил Порошенко в трусости

4 Февраля 2018 в 14:07
«Петр Мальдивский в железных памперсах». Саакашвили обвинил Порошенко в трусости

Украинские власти во главе с президентом Петром Порошенко пытаются сорвать акцию оппозиции. С такими обвинениями в адрес руководства Незалежной выступил экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили.

Ранее Саакашвили говорил о намерении провести первый в этом году «Марш за импичмент» в центре Киева. Однако накануне неизвестные стали устанавливать на Крещатике металлические конструкции сцены.

«На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену», — заявил экс-президент Грузии, слова которого приводит Газета.ру

Напомним, Саакашвили регулярно проводит протестные акции, начиная с октября 2017 года. Сторонники грузинского политика призывают Раду принять закон об импичменте президента.

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