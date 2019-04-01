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Петиция против Brexit собрала 6 млн подписей

1 Апреля 2019 в 10:33
Петиция против Brexit собрала 6 млн подписей

Парламентская петиция об отмене выхода Великобритании из Евросоюза подписали 6 млн человек, сообщает RT. Уточняется, что 21 марта из-за большой активности заинтересованных пользователей сайт с петицией об отмене Brexit «упал».

В это время в Евросоюзе заявили, что их терпение по поводу выхода Великобритании из его состава иссякает, сообщают Известия. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что хотел бы, чтобы решение по Brexit было принято как можно скорее.

Он отметил, что проведение очередного референдума Соединенного Королевства касается сугубо британских граждан. Юнкер сообщил, что они должны сами понять, с помощью каких ресурсов ускорить и завершить процесс принятия решения.

Ранее cтарший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в интервью НСН оценила вероятность различных сценариев развития событий в Великобритании.

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