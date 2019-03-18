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Петербурженка пожаловалась на неудобство лифта для людей с инвалидностью

18 Марта 2019 в 19:18
Петербурженка пожаловалась на неудобство лифта для людей с инвалидностью

Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на установленный в ее доме лифт. Женщина, которая борется с раком, сообщила, что ее инвалидная коляска не умещается в кабину. Из-за этого она не может покинуть пределы своей квартиры, сообщает Телеканал «360».

Племянница женщины рассказала, что у ее родственницы недавно отказали ноги. Девушка уточнила, что из-за маленьких размеров лифтовой кабины, инвалидную коляску вместе с самой больной приходится спускать на руках по черной лестнице.

«Если мужчина поможет, мы спустимся. А если нет — до больницы не доедем. Детская коляска туда тоже не помещается», — рассказала родственница женщины.

В местном ЖЭКе сообщили, что лифт был установлен по всем нормам, поэтому менять его вряд ли согласятся. Для решения проблемы женщине-инвалиду посоветовали приобрести новую коляску.

 

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