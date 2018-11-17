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Петербуржец прошел по канату, натянутому между высотками

17 Ноября 2018 в 17:02
Петербуржец прошел по канату, натянутому между высотками

Жители Северной столицы в субботу смогли наблюдать, как неизвестный мужчина прошел по тросу, натянутому между высотками. Видео канатоходца появилось на странице соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина несколько раз срывался и повисал, но затем снова поднимался и продолжал свой путь. Как пишут в комментариях очевидцы, канат был натянут примерно на уровне 27 этажа.


По информации «Пятого канала», на кадрах запечатлен промышленный альпинист Александр Грибанов. В сентябре экстремал уже проделывал подобный трюк Тогда он во время шторма прошел по канату, натянутому на уровне 22 этажа в ЖК «Ладожский парк». 

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