Петербуржец прошел по канату, натянутому между высотками

Жители Северной столицы в субботу смогли наблюдать, как неизвестный мужчина прошел по тросу, натянутому между высотками. Видео канатоходца появилось на странице соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина несколько раз срывался и повисал, но затем снова поднимался и продолжал свой путь. Как пишут в комментариях очевидцы, канат был натянут примерно на уровне 27 этажа.





По информации «Пятого канала», на кадрах запечатлен промышленный альпинист Александр Грибанов. В сентябре экстремал уже проделывал подобный трюк Тогда он во время шторма прошел по канату, натянутому на уровне 22 этажа в ЖК «Ладожский парк».