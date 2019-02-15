Петербург может принять финал Лиги чемпионов

Российский футбольный союз подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на стадионе в Санкт-Петербурге, сообщил гендиректор РФС Александр Алаев.

Санкт-петербургский стадион будет конкурировать за возможность провести финальный матч с домашней ареной мюнхенской «Баварии».

Решение о месте проведения финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 будет принято исполкомом УЕФА в мае или июне 2019 года, сообщает РИА «Новости».

Лига чемпионов УЕФА - самый престижный европейский клубный футбольный турнир. Победитель Лиги чемпионов участвует в Клубном чемпионате мира — турнире под эгидой ФИФА.

