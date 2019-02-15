Пятница
15 февраля
USD 66.54
EUR 75.05
Горячие новости

Петербург может принять финал Лиги чемпионов

15 Февраля 2019 в 22:21
Петербург может принять финал Лиги чемпионов

Российский футбольный союз подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на стадионе в Санкт-Петербурге, сообщил гендиректор РФС Александр Алаев.

Санкт-петербургский стадион будет конкурировать за возможность провести финальный матч с домашней ареной мюнхенской «Баварии».

Решение о месте проведения финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 будет принято исполкомом УЕФА в мае или июне 2019 года, сообщает РИА «Новости».

  Лига чемпионов УЕФА - самый престижный европейский клубный футбольный турнир. Победитель Лиги чемпионов участвует в Клубном чемпионате мира — турнире под эгидой ФИФА. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.