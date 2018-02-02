Пятница
02 февраля
USD 56.26
EUR 69.79
Горячие новости

Пескову сделали замечание в ЦИК из-за агитации за Путина

2 Февраля 2018 в 13:02
Пескову сделали замечание в ЦИК из-за агитации за Путина

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову за агитационные высказывания. По ее словам, 29 января было опубликовано высказывание пресс-секретаря президента РФ с оценкой одного из кандидатов в президенты, в котором были «очевидные признаки агитации».

«Я хочу напомнить, что согласно закону «О выборах президента», лица, замещающие государственные должности или находящиеся на госслужбе в период избирательной кампании не в праве использовать преимущества своего должностного положения, в том числе проводить предвыборную агитацию при исполнении должностных обязанностей», - приводит «Интерфакс» заявление Памфиловой.

Песков заявил, что Путин является лидером политического олимпа и общественного мнения и отметил, что «на данном этапе «вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать» с ним, пишет Газета.ру.

Ранее в серьезном нарушении избирательного законодательства был уличен также кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, отмечает Ura.ru.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.