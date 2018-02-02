Пескову сделали замечание в ЦИК из-за агитации за Путина

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову за агитационные высказывания. По ее словам, 29 января было опубликовано высказывание пресс-секретаря президента РФ с оценкой одного из кандидатов в президенты, в котором были «очевидные признаки агитации».

«Я хочу напомнить, что согласно закону «О выборах президента», лица, замещающие государственные должности или находящиеся на госслужбе в период избирательной кампании не в праве использовать преимущества своего должностного положения, в том числе проводить предвыборную агитацию при исполнении должностных обязанностей», - приводит «Интерфакс» заявление Памфиловой.

Песков заявил, что Путин является лидером политического олимпа и общественного мнения и отметил, что «на данном этапе «вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать» с ним, пишет Газета.ру.

Ранее в серьезном нарушении избирательного законодательства был уличен также кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, отмечает Ura.ru.

