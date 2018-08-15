Песков: Владимир Путин действительно направил Ким Чен Ыну телеграмму

В Кремле подтвердили, что Владимир Путин направил телеграмму главе КНДР Ким Чен Ыну. Как сообщают argumenti.ru, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В телеграмме, направленной северокорейскому лидеру по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, отмечается, что Владимир Путин готов встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшем будущем.

Кроме того, отмечается, что во время встречи стороны могут затронуть насущные вопросы двухсторонних отношений, а также важные проблемы региона, подчёркивает Газета.ру.