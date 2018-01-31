Песков: Сванидзе и Шевченко не могут держать себя в руках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал драку между журналистами Максимом Шевченко и Николаем Сванидзе, которая произошла в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».



По словам Пескова, «даже такие мастодонты (журналистики – прим. ред.) не могут совладать со своими эмоциями, не могут держать себя в руках», отмечает «Интерфакс».

Пресс-секретарь главы государства также обратил внимание, что драка произошла на почве обсуждения фигуры Сталина в истории страны, что может говорить в пользу отзыва прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина».

Ранее сообщалось, что спор между Сванидзе и Шевченко перерос в драку при обсуждении вопроса «является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить», пишет Газета.ру.

23 января Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у комедийного фильма «Смерть Сталина», отмечает «Русская планета».