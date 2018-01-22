Песков: РФ контактирует с Сирией и Турцией по поводу ситуации в Африне

В Кремле рассказали о контактах с Дамаском и Анкарой по поводу ситуации в районе Африна. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия следит за ходом турецкой операции внимательным образом, сообщает Газета.ру .

«Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции. Российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу», - отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, для Москвы основным вопросом является сохранение целостного единства Сирии.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что со стороны Москвы прозвучал призыв к сдержанности и уважению суверенитета Сирии, сообщает RT. В то же время он обратил внимание на действия США в САР, сообщает «ФедералПресс» .