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Песков: РФ контактирует с Сирией и Турцией по поводу ситуации в Африне

22 Января 2018 в 13:57
Песков: РФ контактирует с Сирией и Турцией по поводу ситуации в Африне

В Кремле рассказали о контактах с Дамаском и Анкарой по поводу ситуации в районе Африна. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия следит за ходом турецкой операции внимательным образом, сообщает Газета.ру.

«Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции. Российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу», - отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, для Москвы основным вопросом является сохранение целостного единства Сирии.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что со стороны Москвы прозвучал призыв к сдержанности и уважению суверенитета Сирии, сообщает RT. В то же время он обратил внимание на действия США в САР, сообщает «ФедералПресс».

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