Песков рассказал, в кого целился Путин новейшими крылатыми ракетами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инфографику, которую использовалась во время послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. На ней новейшая российская крылатая ракета поражает цели на карте.

По словам Пескова, никаких карт использовано не было.

«Это абсолютно условные какие-то очертания, какой-то привязки к одной конкретно взятой стране нет», — цитирует Пескова RT.

Он добавил, что «Россия не собирается ни на кого нападать». Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, посвященному международной политике, что во время послания Путин якобы показывал в инфографике нападение на США.