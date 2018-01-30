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Песков прокомментировал попадание в «кремлевский список»

30 Января 2018 в 13:11
Песков прокомментировал попадание в «кремлевский список»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «индифферентно» относится к своему попаданию в «кремлевский список» и призвал внимательно проанализировать опубликованный Минфином США доклад.

«Сначала нужно понять, а потом уже формулировать позицию», - приводит Газета.ру заявление Пескова.

По словам пресс-секретаря президента РФ, публикация такого списка потенциально может нанести урон имиджу предпринимателей и политиков. Кроме того, по словам Пескова, публикация «кремлевского доклада», скорее всего, будет обсуждаться в ходе предстоящей встречи Путина с доверенными лицами.

Во вторник, 30 января, Министерство финансов США опубликовало «Кремлёвский доклад» - список лиц, которые в перспективе могут попасть под действие американских санкций. В открытой части списка фигурируют 114 политиков и 96 бизнесменов,  сообщает «Свободная Пресса».

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