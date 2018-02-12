Песков: Путин простудился, но продолжает работать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что простуда Владимира Путина никак не отразится на его рабочем графике.

«Простудился, но продолжает работать», — заявил Песков.

Напомним, что в понедельник 11 февраля, Владимир Путин извинился перед финалистами Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры России», что говорил не громко из-за севшего голоса. «Я прошу прощения, голос немного сел», - сказал президент в начале встречи. Именно это высказывание президента вызвала вопросы журналистов к пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.