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Песков: Путин не выступит с посланием Федеральному собранию в этом году

3 Декабря 2018 в 17:24
Песков: Путин не выступит с посланием Федеральному собранию в этом году

Владимир Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию до Нового года. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обращение главы государства к парламенту состоится уже в 2019-ом.

Как подчёркивают argumenti.ru, в последний раз президент России выступал с обращением к парламенту 1 марта 2018 года.

Напомним, в России практику подобных обращений ввел президент Борис Ельцин, выступив впервые перед парламентом 24 февраля 1994 года. В общей сложности он представил шесть посланий Федеральному собранию.

Владимир Путин обращался к парламенту 14 раз, Дмитрий Медведев - в качестве российского президента – четыре раза.

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