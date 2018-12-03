Песков: Путин не выступит с посланием Федеральному собранию в этом году

Владимир Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию до Нового года. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обращение главы государства к парламенту состоится уже в 2019-ом.

Как подчёркивают argumenti.ru, в последний раз президент России выступал с обращением к парламенту 1 марта 2018 года.

Напомним, в России практику подобных обращений ввел президент Борис Ельцин, выступив впервые перед парламентом 24 февраля 1994 года. В общей сложности он представил шесть посланий Федеральному собранию.

Владимир Путин обращался к парламенту 14 раз, Дмитрий Медведев - в качестве российского президента – четыре раза.