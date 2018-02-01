Песков прокомментировал решение спортивного арбитража по российским спортсменам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжит отстаивать интересы спортсменов, в том числе, в судебном порядке. Таким образом, он прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который в четверг, 1 февраля отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.



При этом Песков не стал отвечать на вопрос, смогут ли эти атлеты принять участие в предстоящей Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщает RT. Вопрос сложный. Но, как мы вам уже говорили неоднократно, на экспертном уровне продолжаются контакты с МОК, и именно в результате этих контактов уже будет выясняться, насколько возможна компенсация той ситуации, которая сложилась», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Международный олимпийский комитет признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2014 в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, пишут «Новые Известия». МОК аннулировал их результаты и пожизненно отстранил от участия в Играх. В результате, Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

Апелляцию подали 39 российских спортсменов. 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из них. В числе этих спортсменов – саночник Альберт Демченко, конькобежцы Ольга Фаткулина, Иван Скорбеев, лыжник Максим Вылегжанин, скелетонист Сергей Чудинов и другие, сообщает Ura.ru.