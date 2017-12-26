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Песков прокомментировал отказ ЦИК зарегистрировать Навального

26 Декабря 2017 в 14:51
Песков прокомментировал отказ ЦИК зарегистрировать Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Центризбиркома регистрировать на выборах главы государства одного из возможных кандидатов не может повлиять на легитимность избирательного процесса.

«Безусловно, неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов», — цитирует Пескова RT.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал мнение аналитиков о том, что отказ ЦИК регистрировать оппозиционера Алексея Навального может снизить явку и легитимность.

Песков подчеркнул, что в Кремле с этой точкой зрения не согласны.

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