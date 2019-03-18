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Песков прокомментировал «болезненное отношение» Украины к Крымской весне

18 Марта 2019 в 14:53
Песков прокомментировал «болезненное отношение» Украины к Крымской весне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «болезненное отношение» Украины к годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщает РИА ФАН. Он заявил, что в Кремле нет специальной программы, которая была бы направлена на то, чтобы нейтрализовать подобную реакцию со стороны Украины:

«К сожалению, вы знаете, что наши отношения с Украиной фактически находятся в свернутом состоянии, причем не по нашей инициативе», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь также напомнил, что Украина вышла из многих соглашений, некогда заключенных с Россией. А также сообщил, что украинские власти запрещают работу российских СМИ в Киеве. В противовес этому он рассказал о том, что граждане Украины посещают Крым и имеют возможность самостоятельно убедиться в том, что на полуострове происходят перемены к лучшему.

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