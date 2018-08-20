Песков предупредил США о последствиях новых санкций

Новые американские санкции в отношении России нанесут вред всей международной торговле. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что в Москве хорошо изучили текст проекта закона об ограничительных мерах и расценили его как недружественный и незаконный с точки зрения международного права шаг, пишет «Газета.ру».

На вопрос о том, каков будет ответ на это Москвы, Песков попросил не забегать вперед.

Ранее сообщалось, что США подготовили новый пакет антироссийских санкций. Планировалось, что первая часть этого пакета вступит в силу с 22 августа. Санкции предусматривают запрет поставок в Россию продукции двойного назначения. Если Россия не допустит на свои секретные объекты международных наблюдателей, то далее в силу вступят финансовые ограничения, сообщают «Дни.ру».

Меры связаны с якобы применением Россией химического оружия в деле отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.