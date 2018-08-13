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Песков подтвердил визит Путина в Берлин 18 августа

13 Августа 2018 в 19:41
Песков подтвердил визит Путина в Берлин 18 августа

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправится в Берлин в субботу, 18 августа, где проведёт переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Ранее в правительстве ФРГ рассказали, что на встрече в Берлине речь пойдёт о ситуации в Сирии, а также на востоке Украины. Кроме того, Путин и Меркель обсудят двустороннее взаимодействие Росси и Германии. Они, в частности, будут говорить о перспективах транзита российского газа через Украину после ввода в строй трубопровода «Северный поток – 2».

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