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Песков подтвердил получение Кремлём списка покинувших Россию бизнесменов

7 Февраля 2018 в 13:16
Песков подтвердил получение Кремлём списка покинувших Россию бизнесменов

В Кремле получили список, представленный омбудсменом Борисом Титовым, в котором перечислены имена бизнесменов, покинувших Россию, но желающих вернуться, сообщает «Интерфакс». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, список рассмотрят в ближайшее время в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе, в консультациях с соответствующими силовыми структурами.

Он добавил, что не стоит ожидать общего подхода к решению вопроса по возвращению этих граждан РФ. Каждый из них заслуживает отдельного внимания, подчеркнул Песков. 

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