Песков подтвердил получение Кремлём списка покинувших Россию бизнесменов

В Кремле получили список, представленный омбудсменом Борисом Титовым, в котором перечислены имена бизнесменов, покинувших Россию, но желающих вернуться, сообщает «Интерфакс». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, список рассмотрят в ближайшее время в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе, в консультациях с соответствующими силовыми структурами.

Он добавил, что не стоит ожидать общего подхода к решению вопроса по возвращению этих граждан РФ. Каждый из них заслуживает отдельного внимания, подчеркнул Песков.