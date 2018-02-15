Песков опроверг засекречивание информации о россиянах в Сирии

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не принимал решение по засекречиванию информации о погибших гражданах России в Сирии. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, президент не принимал решения. Всё, что мы могли сказать по этой теме, мы уже сказали, нам нечего добавить», - цитирует слова Пескова RT.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о якобы гибели российских наёмников в результате удара коалиции, возглавляемой США, по Сирии. В то же время в Кремле сообщили, что располагают данными только о гибели военнослужащих. Информации о других гражданах РФ, которые находятся в Сирии, данных нет. Позже пресс-секретарь президента призвал СМИ не пользоваться ошибочной информацией, пишет Ura.ru .