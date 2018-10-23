Песков опроверг попадание под санкции России рядовых украинцев

Ограничительные экономические меры против Киева не затронут рядовых граждан Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.

Он подчеркнул, что украинцы и так страдают из-за политики своего руководства и тех «авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны». При этом по его словам, украинский народ для России был и остаётся братским. Исключение составляют лишь отдельные представители, «погрязшие в националистических и ультранационалистических настроениях».

Также Песков не исключил, что санкции России могут коснуться, как экономики страны, так и физических и юридических лиц. Ранее президент России подписал указ о введении специальных экономических мер в ответ на антироссийские санкции Украины, напоминают «Известия».

Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире НСН рассказал, о чём говорит введение Россией санкций против Киева, и с какими политическими событиями оно может быть связано.