Песков объяснил отсутствие Путина и Медведева в стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал одновременное отсутствие в стране Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева. По его словам, в наш век это вполне нормально. Оставлять кого-то на хозяйстве «сегодня не требуется», так как «мы живем в век коммуникаций, в век связи», сообщает «Свободная пресса».

Песков при этом отметил, что при планировании поездок таких ситуаций стараются избегать.