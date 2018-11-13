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Песков объяснил отсутствие Путина и Медведева в стране

13 Ноября 2018 в 16:32
Песков объяснил отсутствие Путина и Медведева в стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал одновременное отсутствие в стране Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева. По его словам, в наш век это вполне нормально. Оставлять кого-то на хозяйстве «сегодня не требуется», так как «мы живем в век коммуникаций, в век связи», сообщает «Свободная пресса».

Песков при этом отметил, что при планировании поездок таких ситуаций стараются избегать.

Владимир Путин отправился с государственным визитом в Сингапур, он также примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите. Дмитрий Медведев прибыл в Палермо для участия в международной конференции по Ливии.
Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал о формате возможной встречи в Сингапуре Владимира Путина и японскогот премьера Синдзо Абэ. 

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