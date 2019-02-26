Песков не видит проблем в стажировке дочери в Европарламенте

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказался по поводу сообщений о том, что его дочь Елизавета, проживающая в Париже, стажируется в офисе евродепутата от Франции Эмерика Шопрада.

Как отметил представитель Кремля, его дочь проходит обычную практику, поэтому в данном случае нет смысла искать что-то ещё, передает «Свободная пресса» . По словам Пескова, у него нет желания комментировать это подробнее, поскольку это не касается его служебных обязанностей.

«Речь идёт об обычной студентке и об обычной практике», — цитирует RT пресс-секретаря президента РФ. Как подчеркнул в свою очередь работодатель Елизаветы, при её устройстве на указанную позицию не было допущено никаких нарушений.

Старшей дочери Пескова 21 год, она учится в элитной бизнес-школе в столице Франции и регулярно высказывается в социальных сетях о ситуации в России. Так, однажды Елизавета заметила, что жизнь инвалидов в России превращена в кошмар, а пенсионеры доживают, в то время, как в Европе путешествуют. Как-то она призналась журналистам, что помнит те времена, когда у них в семье вообще не было денег, из-за чего отец «бомбил по ночам», чтобы прокормить семью.