Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил об устойчивости финансовой системы, комментируя намерение Вашингтона ввести новые санкции. По словам официального представителя Кремля, она подтвердила свою прочность в сложные времена. Кроме того, Песков отметил, что финансовая система содержится в надлежащем состоянии в свете непредсказуемых шагов партнеров за океаном.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул неприемлемость увязки новых ограничительных мер со стороны США с событиями в британском Солсбери. Он назвал их незаконными. Песков вновь «самым решительным образом» отверг какую-либо причастность Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, отмечает RT .

В четверг, 9 августа, рубль значительно снизился к доллару и евро на фоне сообщений о новых антироссийских санкциях. Падает и фондовый рынок.