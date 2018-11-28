Песков не согласился с Михалковым по поводу информированности Путина

Российский президент Владимир Путин обладает всей полнотой информации о том, что происходит в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание режиссера Никиты Михалкова о том, что «Путин не все знает».

«Президент обладает неоспоримым преимуществом в данном случае. Он имеет множество источников, из которых он уже получает всю полноту картины», — заявил Песков.

Он добавил, что Михалков - мэтр и «мы его мнение очень уважаем», передает «Свободная пресса».

Высказывания Никиты Михалкова прозвучали во время интервью журналисту Юрию Дудю, отмечает Ura.ru.

Ранее российский писатель Захар Прилепин в эфире НСН рассказал о попадании Никиты Михалкова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.