Песков не исключил, что Путин смягчит пенсионные изменения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что президент России Владимир Путин смягчит пенсионные изменения, которые предложило правительство и обсуждают в Госдуме.

«Если президент посчитает нужным, он это сделает. Пока мне нечего сказать», — сказал Песков, отвечая в четверг на вопросы журналистов о грядущих пенсионных изменениях.

Ранее издание «Проект» со ссылкой на источники сообщило, что якобы Путин выскажется по теме пенсий 28 августа, во время своей поездки Новосибирскую и Омскую область. По данным издания, президент должен объявить о смягчении пенсионной реформы. В частности, для женщин возраст выхода на пенсию будет увеличен не до 63 лет, а до 60. Кроме того, переходный период будет увеличен, передает Ura.ru.