Песков назвал неверной трактовкой слов сообщения СМИ о встречах Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неверной трактовке его слов со стороны СМИ. Таким образом, он опроверг «непубличные» встречи между главой России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко.

«Я не говорил о непубличных встречах Путина и Порошенко. Это абсолютно неверная трактовка моих слов. Речь шла о рабочем графике президента, который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость», - заявил Песков.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что не о всех контактах между Путиным и Порошенко становится известно широкой публике, сообщает «Русская планета» . В то же время на Украине информацию о встречах между президентами опровергли, сообщает Газета.ру .