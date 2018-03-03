Песков назвал антироссийские санкции незаконными

Антироссийские санкции наносят вред всему миру. В этом уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя решение Вашингтона о продлении санкций, Песков назвал ограничительные меры в отношении Москвы незаконными.

«Мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными, наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру», - заявил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что вопрос санкций и их продление не стоит на повестке дня Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России в связи с ситуацией в Донбассе, пишет Газета.ру