Песчаная пыль накрыла север Китая

Под влиянием сильных ветров возник систематический процесс распространения песчаной пыли с севера на юг, который затронул достаточно большую часть территории Китая.

Ожидается, что в ночь с 9 на 10 февраля в большей части северных районов Китая в воздухе будет стоять пыль, а в отдельных местах пройдут песчаные бури, сообщает «Синьхуа».

Пыльная (песчаная) буря — атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров со значительным ухудшением горизонтальной видимости. При этом наблюдается подъём пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. В зависимости от цвета почвы в данном регионе, отдалённые предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок. Возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более.

