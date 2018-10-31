Первый внеземной ребенок родится в 2024 году

Ученые из компании SpaceLife Origin сообщили о том, что в 2024 году будет проведен первый эксперимент по родам в космосе. За два года до этого срока начнется поиск женщин-добровольцев, которые согласятся на такой шаг. Планируется, что первый «внеземлянин» появится на свет в 400 километрах над Землей во время суточной миссии, сообщает «Свободная пресса».

Оплодотворение женщины-добровольца будет произведено искусственным способом. Яйцеклетки будут оплодотворены в космосе в специальном инкубаторе, после чего вернутся на Землю и будут подсажены женщине.

Эксперимент обойдется в не менее чем в пять миллионов долларов.

Ранее стало известно, что генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина временно вывели из-под действия санкций в США. Космонавт, депутат Госдумы, Герой РФ Максим Сураев в эфире НСН не удивился этому событию.