Первый снег выпал и сразу же растаял в Москве

В некоторых районах Москвы 26 октября выпал снег. Правда, заметить его успели не все: он очень быстро растаял. В основном, такие осадки наблюдались в центральных районах и на западе столицы. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Осадки в виде снега были замечены в основном на западе Москвы и в некоторых центральных районах», - цитирует слова Макаровой ТАСС.

Пока жители столицы наблюдали за снегом, в Салехарде из-за сильного тумана не смог приземлиться в местном аэропорту самолёт, прилетевший из Тюмени, сообщает Ura.ru .

Ранее в эфире НСН Марина Макарова рассказала, что на этой неделе Москву накроет циклон.