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Первый снег выпал и сразу же растаял в Москве

26 Октября 2018 в 11:46
Первый снег выпал и сразу же растаял в Москве

В некоторых районах Москвы 26 октября выпал снег. Правда, заметить его успели не все: он очень быстро растаял. В основном, такие осадки наблюдались в центральных районах и на западе столицы. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Осадки в виде снега были замечены в основном на западе Москвы и в некоторых центральных районах», - цитирует слова Макаровой ТАСС.

Пока жители столицы наблюдали за снегом, в Салехарде из-за сильного тумана не смог приземлиться в местном аэропорту самолёт, прилетевший из Тюмени, сообщает Ura.ru.

Ранее в эфире НСН Марина Макарова рассказала, что на этой неделе Москву накроет циклон.

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