Первый российский ЗРК С-400 передан Китаю

Первый российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» передан Китаю и в ближайшем будущем поступит на вооружение национальной армии. Военные эксперты закончили обследование и изучение ЗРК.

Как напоминает издание «Свободная пресса», Китай решил приобрести два «Триумфа». Соответствующее соглашение было подписано еще в 2014 году. При этом Пекин стал первым иностранным покупателем С-400.

Ранее американский Конгресс решил приостановить поставки Турции F-35 из-за намерения президента страны Реджепа Таипа Эрдогана купить у России С-400.