Первый российский пилотируемый полёт к Луне запланирован на 2027 год

Первый полёт российских космонавтов к Луне (на международную станцию) планируется выполнить на корабле «Федерация», который к искусственному спутнику Земли выведет ракета сверхтяжёлого класса. Ожидается, что это произойдёт в 2027 году. Эту информацию подготовили в РКК «Энергия» к «Королёвским чтениям».

При этом в ракетно-космической корпорации уточняется, что высадка произойдёт не ранее, чем в 2030 году, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о переговорах между США и РФ по поводу создания двух окололунных баз. Планируется, что одна из них расположится на высокоэллиптической орбите, а вторая – на низкой.