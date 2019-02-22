Первый поезд по Крымскому мосту пройдет в декабре

Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, сообщил глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.

Продажа билетов откроется не за 45, а за 90 дней.

На полуострове билеты на поезда дальнего следования будут продавать в 22 пунктах, передает RT.

Напомним, автомобильное движение через Керченский пролив запущено 16 мая 2018 года. За неделю – с момента запуска грузового движения по Крымскому мосту – там проехали десять тысяч грузовиков. Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров.

Как заявил НСН режиссер Карен Шахназаров, «это, конечно, огромное достижение наших инженеров и рабочих. Я думаю, что это имеет очень большое моральное значение вообще для нашего народа, потому что, в общем-то, последние 25 лет нам очень часто говорили какие мы никчемные. Мост это вообще хорошее сооружение — оно соединяет. Народу надо показывать его возможности. Он должен верить и видеть, что он может очень многое сделать».