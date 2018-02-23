Первый период матча Россия и Чехия отыграли без голов

Закончен первый период олимпийского хоккейного полуфинала между командами России и Чехии. Пока счет не открыт.

Обе команды не форсировали события и показывали очень осторожный хоккей. У россиян было несколько опасных для чехов моментов, но Францоуз на воротах был непробивем.

Второй период стартовал в том же ключе, что и первый. На льду пока только борьба.

Стоит отметить, что на трибунах сегодня очень много российских флагов. За наших хоккеистов пришли болеть даже Дед Мороз и Снегурочка, пишет Газета.ру



