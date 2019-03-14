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Первый канал передумал показывать фильм «Покидая Неверленд»

14 Марта 2019 в 14:56
Первый канал передумал показывать фильм «Покидая Неверленд»

Первый канал перенес премьеру документального фильма-расследования «Покидая Неверленд» о поп-звезде Майкле Джексоне на свой сайт. Премьера фильма на фестивале Sundance и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма. В связи с этим Первый канал принял решение перенести российскую премьеру на свои интернет-ресурсы.

В картине 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон рассказывают, что испытали насилие со стороны поп-звезды, когда им было 10 и 7 лет соответственно. Ранее семья Майкла Джексона раскритиковала фильм, а его героев назвала мошенниками. Они напомнили, что расследование в 2005 году признало Джексона невиновным, а сами мужчины на суде выступили в его защиту. Некоторые правозащитники, в свою очередь, охарактеризовали ленту как «посмертное линчевание», пишет RT.

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