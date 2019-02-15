«Первый канал» отстранил Друзя и Бера от эфира

Руководство «Первого канала» приняло решение об отстранении Александра Друзя и Ильи Бера от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее заявление телеканала.

Там подчеркнули, что считают «неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу». На «Первом» считают, что вся эта катавасия нанесла существенный вред репутации «Что? Где? Когда?» и самому каналу как вещателю.

Применить санкции к Друзю и Беру решили изначально компании-производители этих программ, уточняет RT . Как подчеркнул Илья Кривицкий, гендиректор телекомпании «Красный Квадрат» (производителя «Кто хочет стать миллионером?»), Илья Берне имеет право организовывать некие «следственные эксперименты» — какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался. Принято также решение аннулировать исход игры с участием Александра Друз, а выигрыш не выплачивать.

В свою очередь генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ» и сооснователь «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко заявила, что никто не должен сводить личные счеты в федеральном эфире. По её словам, тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба.

Как отмечает Ura.ru , ранее редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа ради выигрыша. В Сеть попала запись разговора, где они обсуждают, как будут делить деньги. Сам магистр «Что? Где? Когда?» утверждает, что это Бер намеревался его подкупить, а Друзь просто подыграл ему.