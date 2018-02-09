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Первый этап реставрации Ханской мечети в Бахчисарае завершён

9 Февраля 2018 в 17:45
Первый этап реставрации Ханской мечети в Бахчисарае завершён

Заканчивается первый этап ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Ханская мечеть» в Бахчисарае. Отмечается, что реставрация удалось, несмотря на попытки украинской стороны устроить скандал вокруг этого события.

Инженерные исследования, проведённые в первый этап реставрации, выявили, что деревянные элементы крыши здания имеют грибковые поражения. Тогда было принято решение об их замене, которая позволит не только укрепить конструкцию, но и сохранить уникальную схему и материалы.

Напомним, что последние серьёзные противоаварийные работы в Ханском дворце проводились ещё в советский период, в начале 60-х годов. За всё время нахождения крымского культурного объекта в ведении Украины финансирования для реставрации так и не нашлось.

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