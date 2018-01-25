Первый билет болельщику сборной РФ на ЧМ-2018 за пять рублей продан «Аэрофлотом»

Первый билет на самолёт для болельщика ЧМ-2018 по специальному тарифу оформлен компанией «Аэрофлот». Пассажир полетит по маршруту Новосибирск – Москва – Новосибирск всего за 10 рублей с учётом всех такс и сборов. Таким образом, каждый полётный сегмент обойдётся болельщику в 5 рублей.

Напомним, на время чемпионата мира по футболу «Аэрофлот» ввёл акцию, согласно которой водится специальный тариф экономического класса. Его стоимость составит 5 рублей за сегмент. Он будет действовать на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО «Аэрофлот» внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно. Также по данному тарифу можно будет передвигаться между городами игр в пределах трех дней от даты матча.

Чтобы оформить такой билет, пассажир должен предъявить российский паспорт и паспорт болельщика, а также билет на матч с участием сборной РФ. В настоящий момент получено уже 2 тысячи заявок на такие билеты. Они принимаются в фонде Росконгресс.

Подробная информация о программе перевозок в ходе Чемпионата мира по футболу размещена на официальном сайте авиаперевозчика.