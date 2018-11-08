Первоклассница в Москве угрожала школьникам вибратором

Ученица первого класса одной из школ Москвы несколько дней носила в учебное заведение вибратор. Она поведала одноклассницам о назначении этой секс-игрушки, а также попыталась применит её на практике, сообщает подробности Телеканал 360 .

По его информации, речь идёт о школы № 664 в поселке Восточный. Причём из разговоров с девочками выяснилось, что еще до попытки использовать вибратор первоклассница преследовала учениц в туалете, пытаясь потрогать их половые органы.

Администрация школы до сих пор не отреагировала на жалобу родителей одноклассников девочки. Теперь этим делом занялась прокуратура.

Психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников в эфире НСН рассказал ранее, как социальная реклама может помочь в борьбе с увлечением подростками дурными привычками.

