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Первая волна гриппа в России ожидается уже в середине осени

16 Августа 2018 в 11:00
Первая волна гриппа в России ожидается уже в середине осени

Первая волна гриппа в нашей стране ожидается уже осенью. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она подчеркнула, что к первому сентября в регионы будет поставлено около 50% необходимого объема вакцин. И с этого времени россиянам начнут делать необходимые прививки. Специалисты подчёркивают, что необходимо привиться именно в начале сентября, пока в организме остаются силы после летнего отдыха, подчёркивает «Русская планета».

Добавим, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2018-2019 в России ожидаются в основном грипп В, а также грипп А - H3N2 и H1N1. Подъем заболеваемости ОРВИ негриппозного характера традиционно приходится на сентябрь. В это время россияне возвращаются домой из отпусков и выходят на работу.

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